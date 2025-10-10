Illa celebra l'alto el foc a Gaza i espera que es trobi una "solució estable i justa"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest divendres l'alto el foc a Gaza i espera que es trobi una "solució estable i justa en la línia dels dos estats, de l'Estat d'Israel i el de Palestina".
"Esperem que hi hagi l'alliberament dels ostatges, esperem que hi hagi un alto el foc que es consolidi i que pugui entrar com més aviat millor tota l'ajuda humanitària que calgui a Gaza, que s'acabi amb aquest genocidi", ha destacat a l'inici d'un acte al Palau de la Generalitat.
Després d'assegurar que els actuals esdeveniments van en la bona direcció, ha reiterat el compromís del Govern i de la resta de les administracions d'ajudar "en tot el que es pugui".