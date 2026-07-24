Illa celebra l'acord per accelerar l'HPO i diu que aprofitaran tota "oportunitat" en habitatge

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'acord amb els Comuns per a un proposició de llei que acceleri la construcció d'habitatge protegit (HPO): "Allà on hi hagi una oportunitat per fer habitatge protegit, l'aprofitarem".
Ha explicat que s'impulsarà la reconversió d'oficines, hotels, aparcaments i locals comercials i que es facilitarà l'ampliació d'edificis per incrementar l'oferta on més calgui: "Més habitatge protegit, més ràpid i per sempre", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest divendres, el Govern i els Comuns han presentat un acord per reconvertir oficines i locals comercials en HPO i per augmentar l'edificabilitat d'habitatges en desenvolupaments urbanístics encara per consolidar, entre altres mesures, per sumar fins a 20.000 nous habitatges protegits en els pròxims 4 anys.