Illa celebra la imatge que va donar Catalunya amb la visita del Papa: "No té preu"

Junts i la CUP li pregunten per l'expulsió dels cantaires i evita respondre
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres la imatge que va donar Catalunya amb la visita del papa Lleó XIV i la repercussió internacional que ha tingut la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família: "No té preu".
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament en resposta a la diputada de la CUP Pilar Castillejo, qui ha criticat que es destinessin diners públics a seguretat i "propaganda" per la visita del pontífex a Catalunya.
Castillejo ha acusat Illa de "llançar-se als braços d'un macroesdeveniment papal turístic" i ha lamentat el discurs del Papa al Congrés en contra de l'avortament i l'eutanàsia i l'expulsió dels cantaires que duien simbologia independentista.
EL PAPA I EL CATALÀ
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha destacat la "sensibilitat" de Lleó XIV amb el català; i ha retret a Illa l'expulsió dels cantaires i parlar en castellà aquest dissabte en un acte del PSC.
"És incomprensible i impropi d'una democràcia", ha assegurat Sales sobre els cantaires, i Illa li ha respost que Barcelona, la Sagrada Família i Catalunya "van il·luminar el món amb un missatge d'esperança, acollida, humanisme, genialitat i arquitectura".
BARÒMETRE MORAL
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, veu hipocresia en l'esquerra pels aplaudiments i la rebuda al Papa, quan el pontífex té una posició contrària a l'avortament, a l'eutanàsia i al matrimoni entre persones del mateix sexe.
"Si ho diu l'Església catòlica a riure i a callar. El seu baròmetre moral muta en funció del poder i la influència", i ha ironitzat amb el fet que el PSC no impulsi pactes antifeixistes ni cordons sanitaris contra Lleó XIV com sí fan amb AC.
Illa li ha recordat que la setmana passada el món va contemplar Catalunya com una "terra d'esperança, d'acollida, d'interès i compromesa amb el bé comú".