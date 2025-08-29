Illa celebra que la flotilla a Gaza salpi des de Barcelona: "Diu molt de la societat catalana"

Aplaudeix el gest de Collboni després del veto israelià nomenant a Gaza districte 11 de la ciutat
BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que la Global Sumud Flotilla que partirà aquest diumenge des del Port de Barcelona en missió humanitària cap a Gaza, ho faci des de la capital catalana: "Diu molt de la societat catalana".
Ho ha dit durant la seva intervenció inicial davant dels mitjans abans de començar la reunió que el Govern celebra aquest divendres i dissabte a Arnes (Tarragona), en l'inici del curs polític, en la qual ha abordat el "agost intens" en l'àmbit internacional i la rapidesa dels canvis geopolítics.
"Crec que diu molt de la societat catalana el conjunt de mobilitzacions que s'estan preparant aquest cap de setmana, amb un conjunt de vaixells que sortiran del Port de Barcelona, justament per mostrar la solidaritat i condemnar aquest genocidi que existeix a Gaza", ha sostingut.
També ha aplaudit el paper de Barcelona i del seu alcalde, Jaume Collboni, després del veto de les autoritats israelís al seu viatge per reunir-se amb autoritats de ciutats de Cisjordània, així com l'engegada de "mecanismes efectius i permanents de solidaritat amb Gaza", com nomenar Gaza i ciutats de Palestina com a nou districte 11 de la ciutat.
PAPER D'EUROPA
Sobre el paper d'Europa, ha defensat tenir més veu en ella perquè s'adapti a la nova realitat, i ha afirmat que la Unió Europea defensa els valors adequats, però que no és capaç de poder traslladar-los en alguns conflictes del món, com en est.
"Es veu d'una forma molt dramàtica en el genocidi que estem vivint a Gaza. La incapacitat dels valors fundacionals de la Unió Europea de projectar-los i defensar-los i tenir influència", ha rematat.