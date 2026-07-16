Illa celebra els 48 anys del PSC i afirma que continuen amb "el mateix compromís"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat aquest dijous els 48 anys d'història del partit, i ha afirmat que continuen amb "el mateix compromís i els mateixos valors per a un futur millor".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha assegurat que el PSC va néixer fa 48 anys amb la idea de "fer avançar Catalunya des del progrés, la igualtat, la llibertat i la justícia social".
"Avui continuem treballant amb el mateix compromís i els mateixos valors per a un futur millor", i ha estès la felicitació a tots els seus companys socialistes.