Illa celebra la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals, que cobriran 91 vacants

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la "important" convocatòria d'aquest dilluns de 700 places de jutges i fiscals i ho considera clau per cobrir les 91 places previstes a Catalunya el 2026.
"Permetrà reduir terminis, agilitzar procediments i oferir un millor servei. Un pas decisiu per avançar cap a una justícia més àgil, moderna i eficaç", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
La convocatòria de 700 places es divideix en 575 per a jutges i fiscals per oposició, més 125 de magistrats pel quart torn per a juristes amb més de 10 anys d'exercici.