Illa celebra que "Catalunya s'ha activat" i demana deixar de banda el pessimisme

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dijous que "Catalunya s'ha activat" i ha demanat deixar de banda el pessimisme i parlar de les oportunitats que generen els canvis socioeconòmics actuals.
Ho ha dit en la presentació de l'informe anual de l'economia catalana, en què també han participat la consellera d'Economia, Alícia Romero; el director general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica, David Lizoain; la membre del Consell Assessor per la Productivitat i el Lideratge Econòmic Jennifer Ruiz-Valenzuela i el catedràtic Ignasi Beltran de Heredia.
Illa ha dit que moltes vegades "la conversa pública posa el focus en els riscos que plantegen aquests canvis" i ha lamentat que aquesta actitud genera sentiments negatius en la societat.
No obstant això, considera que tampoc no es pot caure en l'autocomplaença, ja que "no hi ha error més perillós" que aquesta autocomplaença i el conformisme.
El president creu que "Catalunya està en marxa i funciona bé" i ha cridat a decidir si es vol estar al costat de la gent que busca solucions o de la que està en la queixa permanent i el soroll.
ACTIVACIÓ
Per Illa, l'activació de Catalunya es deu al canvi de política institucional des de la seva investidura l'agost del 2024, que va iniciar "un nou temps basat en l'estabilitat" institucional.
A més a més, ha assegurat que la millora econòmica també es deu a la recuperació de l'autoconfiança i de la confiança d'actors externs, per la seguretat jurídica i l'entorn previsible que considera que ofereix Catalunya.
Ha afegit que el seu govern té un "model clar de país": que sigui el millor lloc d'Europa per viure-hi i generar benestar per a tota la població.
Illa ha explicat que també es deu al talent a Catalunya i al fet que les institucions estan al "màxim rendiment", i ha posat d'exemple l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i el projecte de reforma de l'administració pública.