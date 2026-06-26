Catalunya lidera la captació dels fons Next Generation amb 10.180 milions

Considera que el federalisme és l'arrel definitòria i impulsora d'aquests fons
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Catalunya és la comunitat autònoma que lidera la captació dels fons Next Generation EU amb 10.180 milions d'euros, i que ho fa "aplicant ambició de país i ambició europea" per a una transformació de futur a nivell econòmic, social i ambiental.
Ho ha dit en la inauguració de la jornada 'L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya', en què també han participat el director de la Comissió Europea (CE) a Barcelona, Manuel Szapiro, i el director adjunt de Joint Research Centre de la Comissió Europea, Carlos Torrecilla, i que tancaran la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el director general d'Anàlisi Econòmica del Ministeri d'Economia, Eduardo Aguilar.
"L'aprofitament que Catalunya ha fet dels fons Next Generation EU és una mostra clara de la capacitat que tenim per liderar, identificar oportunitats, proposar i fer realitat projectes de gran magnitud", ha afegit.
Així mateix, ha exemplificat aquest èxit en les plantes de Seat i Ebro, que han rebut 527 milions d'euros, i amb el creixement del 9,3% del sector agrari, després de rebre 290 milions.
EL FEDERALISME
Illa ha considerat que el federalisme és l'arrel definitòria i impulsora d'aquests fons: "Europa ha de fer un salt d'escala política, com ho ha fet en l'àmbit econòmic, i aquest salt d'escala és el federalisme".
Així, ha dit que permetria una resposta política més àgil, automàtica i ràpida "per afrontar les inversions de gran magnitud que els informes Letta i Draghi han posat de manera molt gràfica sobre la taula".
"Catalunya continua disposada a treballar amb la mateixa mirada constructiva que hem tingut amb els fons Next Generation per ser protagonistes en la transformació d'una Europa més pròspera, més equitativa i més autònoma", ha afirmat.
PUNT D'INFLEXIÓ
Illa ha considerat que els fons van representar "un autèntic punt d'inflexió per a Europa i un canvi de mentalitat en la manera d'entendre la concepció mateixa de la Unió Europea, i de rebuig també de Catalunya i d'Espanya", durant la crisi de la covid.
Segons ell, la UE va recuperar l'essència dels seus principis fundacionals i va ser capaç de transformar aquests principis en una política "de profund sentit solidari i d'alta capacitat transformadora, i en una mobilització de recursos financers a escala inèdita fins aleshores".
"La gestió dels Next Generation va ser una esmena a la totalitat a l'anterior resposta europea a la gran recessió de l'any 2008, caracteritzada per una política d'austeritat injusta, insolidària i, crec que podem dir també, antieuropea", ha afegit.