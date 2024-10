Illa celebra que Catalunya compta amb 9.602 empreses estrangeres, "més que mai"

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que Catalunya compta amb 9.602 empreses estrangeres, "més que mai", informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.

Illa ha inaugurat l'acte 'Passeu'24. Catalonia, your home for business and technology' juntament amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, una iniciativa de l'agència pública Acció per posar en valor els actius que té Catalunya en captació d'inversions estrangeres, i en la qual han participat 150 directius d'aquestes empreses.

Ha explicat que el 20% dels llocs de feina que es generen a Catalunya són creats per aquestes empreses i ha destacat que la vocació internacional de Catalunya "ve de lluny" i que cada vegada hi ha més empreses, projectes i emprenedors que trien Catalunya.

El president de la Generalitat ha subratllat que l'objectiu del Govern és que aquestes empreses tinguin una presència equitativa a tot Catalunya perquè "se'n pugui beneficiar" el conjunt de la població.

Sàmper, per la seva banda, ha destacat que la inversió estrangera "no només permet consolidar el mercat de treball, sinó ampliar-lo".