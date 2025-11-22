Illa: Catalunya vol "incidir" en la definició i desplegament del nou Pacte pel Mediterrani

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la Cimera Euromediterrània de Regions aquest dissabte a Barcelona afirmant que Catalunya vol "incidir en la definició i el desplegament del nou Pacte pel Mediterrani i en el proper marc financer plurianual de la UE".
D'aquesta cimera ha de sortir una declaració conjunta amb la visió regional i local del nou Pacte pel Mediterrani de la Comissió Europea, que es traslladarà als estats membres de la UpM, informa la Generalitat en un comunicat.
"Esperem, i així treballarem per aconseguir-ho, que la CE reculli les propostes, ja que els governs territorials som els més propers a la ciutadania", ha dit Illa.
Illa ha defensat: "Les regions hem d'intensificar el nostre paper en la governança europea i mediterrània, en la definició i implementació de les polítiques".
UNA "ARQUITECTURA FINANCERA ÀGIL"
També ha instat a aconseguir una "arquitectura financera àgil i simplificada" que permeti aplicar els projectes i tinguin un impacte tangible en la gent.
Illa ha dit que "estats, regions i societat" han de col·laborar per enfortir una associació euromediterrània i "posar en valor de nou" la seva diversitat i sistema multilateral, que és, segons ell, la manera més eficaç d'abordar els reptes comuns.
ESDEVENIMENTS PEL PROCÉS DE BARCELONA
Aquesta cimera és un dels esdeveniments euromediterranis que el Govern organitza la segona meitat de novembre, en el 30 aniversari del Procés de Barcelona, sorgit el 1995 per fer de la conca mediterrània un espai de diàleg, intercanvi i cooperació per a la pau i la prosperitat.
Per això, Illa ha destacat la força de la UpM, perquè demostra que "és possible posar per davant el diàleg per força, la col·laboració a la confrontació, la prosperitat compartida a l'acumulació insolidària, i l'esperança a la por".
"No resoldrem cap dels grans reptes globals que tenim damunt de la taula si no apliquem una mirada mediterrània àmplia", ha advertit.
En la sessió d'obertura també han estat el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch; el director general d'Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i Golf de la CE, Stefano Sannino; el secretari general de la UpM, Nasser Kamel; el secretari d'Estat per a la UE, Fernando Sampedro, i la representant de CDR i ARLEM Maria-Antoinette Maupertuis.