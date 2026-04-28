Illa carrega contra la "prioritat nacional" de PP i Vox perquè pretén "crear ciutadans de primera i de segona"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha arremès contra el concepte de "prioritat nacional" pactat entre el Partit Popular i Vox per als governs d'Extremadura i Aragó perquè pretén "crear ciutadans de primera i de segona", i ha advertit que no existeix "res" més contrari al "be nacional", als "valors compartits", ni "més perjudicial" per a la "prosperitat" i la "convivència".
"La millor resposta als discursos de l'odi la vam veure el passat 23 d'abril a les places i els carrers de Catalunya i tants altres llocs", ha assegurat Illa en un acte institucional per Sant Jordi celebrat aquest dijous a la Residència d'Estudiants de Madrid per on van passar artistes catalans com Salvador Dalí, als quals "no els preguntaven d'on eren o on havien nascut o si eren nacionals o estrangers", ha reivindicat el president.
El líder del PSC ha apel·lat als "milers de ciutadans" que van compartir "alegria" "als carrers de Barcelona" i de "tants altres llocs" en regalar-se "llibres, roses i convivència" per demostrar que "el gest més revolucionari contra l'odi és regalar una flor a qui estimem i també a qui pensi diferent de nosaltres".
En aquest sentit, ha incidit que Sant Jordi no és exclusiu de Catalunya, sinó que també és patró de l'Aragó i de municipis de València com Paiporta, reflectint la "celebració de fraternitat entre territoris" malgrat "els qui pretenen enfrontar comunitats sense motiu, o els que pretenen arraconar el català al seu territori sense entendre que es tracta d'una riquesa seva".
Així mateix ha afirmat que aquesta festivitat catalana és "una mostra del compromís" per "liderar la prosperitat compartida amb la resta d'Espanya".
"CATALUNYA ES DEFENSA AMB FETS, NO AMB PARAULES"
En el seu discurs de clausura de l'acte, Illa ha assegurat que "el projecte de que formem part comença per millorar el que tenim més a prop", garantint "el dret a l'habitatge" o al "centre de salut". I ha tret pit perquè Catalunya és l'autonomia on "més habitatge públic" es construeix de tota Espanya.
També ha advertit que Catalunya es defensa amb "fets" i no amb "paraules ni gesticulacions". Unes declaracions que arriben la mateixa tarda en què Junts, junt amb el PP i Vox, ha tombat al Congrés dels Diputats el decret del Govern per prorrogar els contractes de lloguer que caduquen aquest any.
COMBATRE LES DESIGUALTATS I OPOSAR-SE A la GUERRA
També ha apel·lat al "no a la guerra" del president del Govern, Pedro Sánchez, sobre el conflicte entre els Estats Units i l'Iran, recordant la llegenda de Sant Jordi que es va negar a "perseguir els cristians" desobeint les ordres del "emperador" per reivindicar el "deure" de combatre "contra les injustícies socials", "contra les dificultats" i "contra la guerra" ja sigui "al nostre barri", "al nostre país", o "més enllà de les nostres fronteres".