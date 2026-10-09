Illa, Bolaños i Espadaler visiten la seu provisional de l'Escola Judicial a Barcelona

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, han visitat aquest divendres al matí la seu provisional de l'Escola Judicial, situada temporalment a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
El Departament de Justícia va posar a disposició del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la setena planta de l'edifici D de la Ciutat de la Justícia, amb una superfície de 1.239 m2 per acollir provisionalment l'Escola Judicial mentre es duen a terme les obres de rehabilitació de la seva seu històrica, informa el Govern en un comunicat.
La seu provisional ocupa la totalitat de la setena planta de l'edifici D i s'organitza al voltant d'un passadís circular que connecta les diferents dependències, l'espai de les quals disposa de dos accessos diferenciats: un destinat al professorat i personal del centre i un altre per a l'alumnat.