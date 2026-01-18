Illa està "bé" i estable però seguirà hospitalitzat unes 2 setmanes amb proves i rehabilitació

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Les primeres proves descarten causa vascular, medul·lar, tumor i ictus, i podria ser inflamatori
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està bé i estable a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona però seguirà hospitalitzat previsiblement unes 2 setmanes per descartar causes greus i fer "rehabilitació intensiva", i es preveu que dilluns passi a una planta convencional.
L'equip mèdic que l'atén ho ha declarat als periodistes aquest diumenge per la tarda en roda de premsa a l'hospital, on va ingressar dissabte i li van fer proves mèdiques en sentir-se indisposat després de practicar esport aquell mateix dia pel matí.
Han assistit a la roda el director gerent de l'Hospital, Albert Salazar; la cap de neurologia, Patricia Pozo; el director clínic de diagnòstic per la imatge, Manel Escobar, i la cap de medicina física, Judith Sánchez-Raya.
MÚSCULS DE LES CAMES
Va arribar a urgències en una ambulància dissabte per la tarda, per un dolor després de perdre força en alguns músculs de les cames.
Se li van fer escàners i estudis de ressonància magnètica en què no es va veure res greu que requerís actuació immediata, i en 24 hores s'han descartat patologies vasculars, tumorals i medul·lars i ictus amb les proves practicades, encara que els propers dies se seguirà estudiant per què va sentir dolor i pèrdua de força.
POTSER A PLANTA AQUEST DILLUNS
La seva evolució es manté estable, han millorat determinats paràmetres sensitius i els metges esperen que dilluns pugui passar a una planta convencional per fer rehabilitació intensiva mentre segueix fent-se proves.
Està bé i ha començat a beure i menjar, han explicat, i han afegit que l'ideal és que segueixi ingressat un parell de setmanes per anar recuperant-se i seguir amb les proves, segons Sánchez-Raya.
Es tracta de descartar totes les causes greus i trobar l'origen de tot plegat, ha afegit Pozo.
VA COMENÇAR DISSABTE DE MATINADA
Va començar a tenir dolor de matinada dissabte i va començar a fer la seva activitat esportiva habitual però no va poder, tot i que aquell dolor no ha anat a més.
De moment l'evolució és positiva i els metges no descarten que tingui un problema inflamatori, segons Sánchez-Raya.
ESTÀ ANIMAT
Salazar ha dit que Illa està animat i que té ganes de treballar però ara no és possible, i que té un apropiat control del dolor.
És a l'UCI perquè forma part del protocol de les primeres 24 ó 48 hores en casos com el seu.