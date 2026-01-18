Illa està "bé i estable" a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona però segueix amb proves

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està "bé i estable" a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona encara que aquest diumenge segueix amb les proves que van començar dissabte per la tarda arran d'un dolor muscular després de practicar esport.
La Generalitat ha informat aquest diumenge per la tarda de la seva situació i ha afegit que a les 19.30 els metges informaran del seu estat de salut en roda de premsa a l'hospital.
Illa manté suspesa la seva agenda: dissabte al matí havia visitat l'Ajuntament d'Ascó (Tarragona), el mateix dia va ser a l'hospital i va suspendre la seva participació prevista per a aquest diumenge al matí en la Mitja Marató de Granollers (Barcelona).