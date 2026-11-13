Illa avisa que sense prosperitat compartida, "la gent pot caure en plantejaments autoritaris"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que si els governs no són capaços de generar prosperitat compartida, "la gent pot caure en plantejaments autoritaris".
Ho ha dit aquest divendres, durant el primer dia de campanya electoral per a les eleccions generals, en la Jornada dels Economistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en un acte en què també participen la consellera Alícia Romero i el president del col·legi, Carles Puig de Travy.
Illa ha demanat anar "en compte" si la ciutadania no percep que es crea prosperitat, ja que si no veuen que la seva vida millora i tenen dificultats per accedir a l'habitatge o tenir serveis bàsics, poden posar en dubte la capacitat de les institucions democràtiques.
Ha dit que això ja s'ha vist en altres països del món i ha alertat que les idees totalitàries es difonen molt ràpidament a les xarxes socials.
D'altra banda, el president de la Generalitat ha afirmat que l'objectiu de Catalunya és ser el líder econòmic d'Espanya per "ser influents a Europa".
HABITATGE
Illa ha assegurat que l'habitatge és la qüestió "més rellevant" quan es parla de prosperitat, i ha afegit que no tan sols és un problema social, ja que comença a afectar l'economia.
Ha subratllat que s'ha de fer més habitatge "construint més", i que per aconseguir-ho cal ajuntar sòl, ajuntaments, diners, sistema financer i empreses.
Ha lamentat com de "ràpid" s'han oblidat les conseqüències de la bombolla immobiliària del 2008, que ha recordat que va obligar a crear un banc 'dolent' per fer front als 'actius tòxics' de les entitats financeres.
"Perquè el sector financer no col·lapsés, vam crear un banc 'dolent' amb 'actius tòxics'", ha dit.
Illa ha afirmat que el Govern està impulsant la creació d'habitatge amb l'escurçament del procés per transformar sòls a la meitat.
PUIG DE TRAVY
Puig de Travy ha lamentat que la creació de prosperitat, "de moment, no arriba igual a tothom", i ha dit que la resposta al problema passa per incrementar la productivitat de les empreses i acompanyar-la amb la millora de l'eficiència de les institucions públiques.
"El repte és fomentar el creixement amb més valor per hora treballada i combinar-ho amb la creació de llocs de feina de qualitat", ha dit el degà.
Ha dit que per millorar la productivitat cal modernitzar processos, invertir en equipament i competències, i acostar la recerca a les empreses.
El degà del Col·legi ha afegit que el principal repte de Catalunya és donar una dimensió més gran a les empreses, ja que els permetrà tenir més capacitat d'inversió, innovació, exportació, finançament i captació de talent.