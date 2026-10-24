Illa avisa a Feijóo i Abascal que el català i l'autogovern de Catalunya "no es toca"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat aquest dissabte al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al de Vox, Santiago Abascal, que el català i l'autogovern de Catalunya "no es toca", i ha expressat que tots dos s'estan convertint en el mateix perquè plantegen una involució.
Ho ha dit des de Girona en una intervenció després de la presentació dels candidats per Girona al Congrés i al Senat, on també han participat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque i el cap de llista socialista en el Congrés per Girona a les eleccions generals, Marc Lamuà.
Illa ha criticat que Feijóo es defineixi com a feminista i vulgui eliminar el ministeri d'Igualtat i Feminisme i ha calificat de censura que Vox a Castella i Lleó vulgui 'prohibir finançar projectes amb suposat adoctrinament ideològic' al cinema: "Comencem a veure el seu model".
CAMPANYA ELECTORAL
Illa ha alertat que l'oposició situarà la campanya electoral en la deslegitimació de les institucions i del vot per correu, a més de les crítiques a la 'Llei de Nets', però el dirigent socialista ha afirmat que és una ocasió per votar per la "dignitat, l'educació i el respecte".
Ha advocat per fer la campanya electoral "més respectuosa" feta mai a Espanya i ha defensat que qui té passaport espanyol pugui votar després de la suspensió cautelar del vot per nacionalitzats per la disposició de la Llei de Memòria Democràtica de l'anomenada 'Llei de Nets'.
Ha qualificat d'especial la jornada electoral perquè s'està en un moment de canvis "profunds" al món, amb la demografia, els avanços tecnològics i els canvis climàtics com a corrents de fons.
PERSPECTIVA EUROPEA
El president ha situat les eleccions com les primeres d'un cicle electoral europeu del que després anirà França, Itàlia i Polònia i ha remarcat que Catalunya serà "decisiva" com diu que ho va ser en els passats comicis del 2023.
"19 diputats del PSC. I existeixen dues opcions. Hi ha dues alternatives. No hi ha tres ni quatre, dues. O segueix havent-hi un govern progressista que reconegui la realitat plural d'Espanya, encapçalat per Pedro Sánchez, o existeix un govern Abascal-Feijóo. Feijóo-Abascal", ha dit.
CRÍTIQUES A JUNTS
Ha lamentat que Junts busqui l'equidistància després dels resultats del 29N: "Ser equidistant i ser neutral és no voler decidir".
"O estàs amb la democràcia, o estàs amb l'autoritarisme. O estàs amb l'habitatge com un dret, o estàs amb l'habitatge com un negoci. O estàs amb la defensa del sistema públic de pensions, o estàs amb les pensions com un negoci. O estàs amb una sanitat pública i universal, o estàs amb una sanitat com un negoci. No pots estar al mig", ha dit.
PANEQUE I LAMUÀ
Al seu torn, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avisat que aquesta campanya és "moral" i ha cridat a votar per la pau i no per l'odi.
Ha expressat que la diversitat és una "virtut" catalana i ha reforçat els principis d'humanitat, justícia i llibertat davant del racisme i l'insult.
Lamuà, per la seva banda, ha afirmat que les eleccions tenen el sentit profund de defensa de la democràcia i de "retornar l'esperança a qui l'ha perduda".