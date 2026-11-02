Illa avisa d'una pugna al món entre la democràcia i l'autoritarisme

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat aquest dilluns de la pugna transcendental que s'obre al món i que decidirà el futur entre la democràcia i l'autoritarisme: "Catalunya tria democràcia. La democràcia és avui la nostra principal causa", ha assegurat.
En l'obertura de la tercera edició del 'World in Progress' de Prisa a Barcelona, ha assegurat que d'això dependrà el model de vida i de convivència en el qual viurem: "O un món regit pel dret internacional i les institucions multilaterals o un món dividit en grans blocs i regit per la força i la cobdícia".
"Això està en joc al Brasil, als Estats Units, a Europa i a Espanya", ha subratllat Illa, després d'advertir que es pretén consolidar la idea que la democràcia no és capaç d'oferir respostes i cobrir les necessitats dels ciutadans.
També ha constatat que, al llarg de la història, totes les formes d'autoritarisme han atiat la por per sacrificar institucions democràtiques i perseguir el pensament crític, la cultura i la ciència "amb la promesa de més seguretat".
"La mateixa falsa promesa que afirma que el mercat sense límits ni regles és l'única font de prosperitat i progrés social", ha afegit el president català, que defensa que les democràcies occidentals no poden cometre l'error de deixar el progrés en mans d'aquells que no responen a les necessitats reals dels ciutadans.
"RADICALISME DEMOCRÀTIC"
Per això, ha apel·lat a impulsar "un nou radicalisme democràtic sense complexos" per arribar a l'arrel dels problemes mitjançant la raó, la ciència, amb coratge i ambició transformadora i amb un respecte als valors humans.
Davant un món en refundació i en el qual considera que s'està desfent l'ordre internacional sorgit de la Segona Guerra Mundial, creu que encara no s'ha definit un ordre global alternatiu, la qual cosa crea una incertesa en la qual hi ha "perills, riscos però també oportunitats".
Així, ha cridat a aprofitar aquest context per continuar avançant i progressant posant per davant els valors i la dignitat de les persones en un món en el qual, a parer seu, regna una "preocupant deshumanització i una política divisiva i de confrontació".
A més a més, ha defensat la necessitat que institucions i governs escoltin, atenguin i protegeixin la ciutadania donant seguretats en temps d'incertesa, com ara poder viure en pau; que l'habitatge sigui un dret i no un negoci; un sistema de salut basat en la ciència, universal i gratuït; un salari digne, i sentir-se part d'una comunitat.
JAUME COLLBONI
En el mateix sentit s'ha pronunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha avisat de les transformacions accelerades, els desafiaments i de la desconfiança que hi ha envers les institucions, la política i el futur a més de la polarització i l'auge dels extremismes, com l'increment de l'extrema dreta "que explota les pors i les inseguretats, i de plantejaments ultraliberals".
En aquest sentit, ha assegurat que la política democràtica ha d'oferir confiança, la qual cosa considera que es construeix garantint la convivència, i creu que el vandalisme que s'ha viscut a Barcelona i en altres ciutats europees durant les últimes setmanes evidencia que "l'ordre, la seguretat i la convivència són condicions indispensables per a la democràcia i el progrés".
"No hi ha llibertat sense seguretat", ha sostingut Collboni, després d'assenyalar que dissabte es va poder preservar la normalitat gràcies a la prevenció i la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, als quals ha volgut agrair la seva professionalitat.
L'alcalde ha defensat que la convivència també es construeix amb oportunitats, cohesió social i horitzons de futur compartit, i ha reivindicat que Barcelona sempre s'hi ha sabut anticipar amb les transformacions que està duent a terme per oferir noves oportunitats en diversos àmbits.
"Cal construir més habitatge, més habitatge protegit, i abans que res garantir oportunitats econòmiques, també a les ciutats, bons serveis públics i barris cohesionats", ha concretat.
GONZÁLEZ LAYA
L'exministra i presidenta del 'World in Progress', Arancha González Laya, també ha alertat del xoc de forces que viu el món i que, a parer seu, pot impulsar transformacions molt profundes.
A més de la tecnologia, la intel·ligència artificial i el progrés científic, ha advertit dels canvis que es poden produir per la geopolítica del poder, entre els quals una ruptura de la cooperació i la diplomàcia, i en matèria econòmica.
Tot això, ha concretat, té lloc en un món globalitzat, en què les desigualtats estructurals persisteixen i alimenten el descontentament social i en el qual "la fi dels conflictes continua passant per la diplomàcia".
"Europa, el nostre continent, és avui el laboratori d'aquest xoc de forces", ha destacat l'exministra, que avisa que el xoc d'aquestes forces pot derivar en un món en el qual no hi hagi regles i només relacions al millor postor, o un altre que s'adapti i dugui a terme reformes d'institucions internacionals, incloses les Nacions Unides, per no acabar en un conflicte obert.
També ha alertat que els moments d'incertesa els poden aprofitar els que prometen falses transformacions revolucionàries o refundacions socials: "Compte, perquè, sovint, només són façanes per a la captura autoritària, per al control digital, per al desmantellament de pesos i contrapesos institucionals, i en últim lloc per a la fi de la democràcia".