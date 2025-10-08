Illa augura que el projecte polític d'Orriols (AC) "fracassarà a Catalunya"

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurat aquest dimecres a la tarda que Aliança Catalana, que lidera l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, "fracassarà a Catalunya".
Ho ha dit en resposta a la intervenció d'Orriols en el debat de política general (DPG) al Parlament, en què ha subratllat que la societat catalana "està a les antípodes" del que proposa i ha criticat que faci servir un llenguatge ofensiu.
"Parla amb odi, parla amb menyspreu de ciutadans que són aquí a Catalunya buscant un projecte de vida i tirant el país endavant. I parla d'una Catalunya que no és la Catalunya real", ha expressat Illa.