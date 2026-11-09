Illa augura que PP i Vox no aconseguiran governar si hi ha una mobilització

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurat que el PP i Vox no governaran després del 29 de novembre si hi ha mobilització, la qual cosa veu "clau", i ha assegurat que no cal un "miracle" perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, pugui revalidar el mandat.
En una entrevista de Rac1 aquest dilluns recollida per Europa Press, Illa ha afirmat que "com més gent voti, millor", perquè arribar al 80% de participació en els comicis és excepcional, una efemèride que només ha passat el 1982, i ha insistit que Catalunya serà decisiva.
Ha apuntat que no cal un "miracle" perquè Sánchez revalidi el mandat i ho ha emmarcat en un fenomen global per frenar el reaccionarisme, que ha exemplificat en les recents 'midterms' als Estats Units i en la victòria de Lula da Silva al Brasil.
Ha assegurat que hi ha tres qüestions en joc el 29N, que planteja com una dicotomia entre Sánchez i un govern de PP-Vox: serveis públics forts davant "el gran diner", que situa en els fons d'inversió; avenços en drets socials o una possible involució centralista, i la continuïtat dels autogoverns català i basc.
Ha criticat que el PP i Vox ja han pactat i ha destacat la seva unió al Senat per elegir els quatre membres de la renovació del Tribunal Constitucional.
EL CATALÀ AL CONGRÉS I LA DOCÈNCIA
Sobre la proposta de la número 2 del PP per Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, d'eliminar l'ús dels auriculars per a traducció de les llengües cooficials al Congrés, Illa li ha recordat que el 2019 va ser candidata del PP per Barcelona, va obtenir un diputat a la cambra baixa "i un mes després, se'n va anar".
Respecte al model d'immersió lingüística a Catalunya, Illa ha advertit que el model "no es toca".
11N
Preguntat per la vaga general de dimecres, Illa ha explicat que ell no farà vaga i que vetllarà perquè tant la gent que vol exercir aquest dret com els que volen anar al seu lloc de feina ho puguin fer.
Ha expressat que la vaga és un senyal d'"alerta" de la societat i que veu el model de fons de l'habitatge en joc.
"S'està generant prosperitat, però aquesta prosperitat no és prou compartida. I el punt essencial avui d'aquest no compartir prou la prosperitat es diu habitatge", ha dit.
Ha apuntat que l'habitatge planteja un debat sobre el model de societat que es vol, si es busca la regulació del mercat o el "campi qui pugui".
FINANÇAMENT I FISCALITAT
Ha afirmat que si els socialistes tornen a La Moncloa reprendrà la seva proposta per al finançament autonòmic, que reportaria 4.500 milions més per a Catalunya.
Sobre les crítiques dels empresaris a la fiscalitat catalana, Illa ha defensat que s'està dos punts per sota de la mitjana europea i que per millorar els serveis públics calen recursos.
Preguntat per quina és la millora més gran en l'autogovern d'aquesta legislatura, ha manifestat que el traspàs de Rodalies a la Generalitat.