Illa augura que "el futur de Gaza marcarà l'esdevenir del Mediterrani" i demana ser un actor de pau

Defensa un europeisme "obert, però amb profundes arrels mediterrànies"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurat que "el futur de Gaza marcarà l'esdevenir del Mediterrani" i ha demanat a la Unió Europea ser un actor de pau al món i no dimitir ni de les seves conviccions ni de la seva responsabilitat, en les seves paraules.

Ho ha dit aquest dimecres durant un acte dels MedCat Days al Palau de Pedralbes de Barcelona, que commemoren el 30è aniversari del Procés de Barcelona, en què ha participat el secretari d'Estat per a la UE, Fernando Sampedro; la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica; el president de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Senén Florensa, i el secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel.

Ha lamentat que tothom ha estat testimoni "dels nivells d'inhumanitat que pateix la població de Gaza" i de l'extensió del conflicte a altres parts de l'Orient Mitjà com l'Iran, tot i que ha afirmat que el diàleg, la diplomàcia i els organismes internacionals no han fracassat.

"Els demano que no caiguem en aquest parany, perquè és precisament el que volen els qui només creuen en la força i en la imposició", ha dit, i ha reivindicat la posició del Govern d'Espanya a l'hora de denunciar la situació a Gaza i a Ucraïna sense una doble vara de mesuar.

Ha demanat mantenir els valors i el compromís amb els drets humans, i ha reclamat a Europa que faci valer la seva veu en favor d'una pau justa: "Europa ha de defensar el multilateralisme davant l'imperialisme i la imposició".

RELACIONS AMB EL MEDITERRANI

Sobre les relacions amb el Mediterrani, ha sostingut que Catalunya s'ha implicat perquè sigui un espai per desenvolupar projectes de futur i ha apostat per un europeisme obert, però amb profundes arrels mediterrànies per "evitar que la distància entre les dues ribes del Mare Nostrum s'eixamplin".

Així, ha recordat els 40 anys de la signatura del Tractat d'Adhesió a la Comunitat Econòmica Europea i els 30 anys del Procés de Barcelona, moment després del qual els països de la regió "han avançat plegats", han progressat i han reconegut les seves cultures i identitats.

Ha defensat reforçar Europa com una manera d'enfortir les relacions amb els països de la regió mediterrània perquè continuï sent "sinònim d'obertura i cooperació".

PRINCIPALS REPTES

Illa ha plantejat 4 reptes de futur per a la relació Euromediterrània, com el reforç del lideratge polític i econòmic, el combat de les desigualtats i les polítiques contra el canvi climàtic, entre d'altres.

En aquest sentit, s'ha decantat per reforçar els mecanismes de prevenció i emergència davant els efectes adversos del canvi climàtic a diferència d'"alguns governs que retallen en serveis d'emergència i en serveis meteorològics".

Un altre repte, a parer seu, és la gestió de la immigració, tema sobre el qual ha lamentat propostes textualment inhumanes i contràries a tots els valors europeus, i ha defensat la integració com un enriquiment econòmic, social i cultural: "Europa no es pot deixar portar pels discursos extremistes i racistes", ha assenyalat.