Illa augura "bones oportunitats" per a Catalunya el 2025 i afirma que el Govern serà ambiciós

Advoca per "recursos i reformes" per seguir generant prosperitat compartida el 2025

BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurat aquest dilluns "bones oportunitats" per a Catalunya el 2025 i ha assegurat que el Govern treballarà amb ambició.

Ho ha dit en una compareixença de caràcter excepcional després de la reunió del Consell Executiu, que s'ha celebrat en dilluns pel Nadal, i que ha aprovat el Pla de Govern que Illa va presentar el divendres.

"Catalunya i Espanya en el seu conjunt generen més prosperitat que els països del nostre entorn geopolític", ha assegurat Illa, que es marca com a objectiu continuar generant prosperitat.

En aquest sentit, ha advocat per "recursos i reformes" per continuar amb aquesta prosperitat.

En aquest punt, ha demanat a la resta de forces polítiques estar a "l'altura", tenint ambició però amb els peus a terra, textualment.

"Estic disposat a continuar amb una actitud de diàleg, obertura i generositat", ha afegit.

COMPLIR ELS COMPROMISOS

També ha reiterat "un cop més el compromís per complir tots els acords d'investidura subscrits, en particular el que fa referència al finançament singular per a Catalunya".

Ha tornat a afirmar que el model que planteja Catalunya "no busca privilegis, és solidari i es contraposa als models que busquen generar prosperitat sobre la base de deslleialtats fiscals".