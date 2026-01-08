Illa augura bones notícies en finançament "per al conjunt de Catalunya i el conjunt d'Espanya"

Obre les I Jornades de Direccions dels Serveis Territorials de la Generalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurat bones notícies "per al conjunt de Catalunya i el conjunt d'Espanya" en matèria de finançament a partir d'aquest mateix dijous i en els pròxims dies i setmanes.
Ho ha dit de manera implícita en l'obertura de les I Jornades de Direccions dels Serveis Territorials del Govern, al Palau de la Generalitat, en què han participat, juntament amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, els responsables a les vegueries de Catalunya de les diferents conselleries del Govern.
"Fem aquesta jornada a l'inici de l'any 2026, i és un bon moment perquè puguem reflexionar sobre aquest any, que començarà amb intensitat i crec que amb bones notícies per al conjunt de Catalunya i per al conjunt d'Espanya", ha dit Illa.
Aquest mateix dijous al matí el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, es reuneixen a La Moncloa per tancar la negociació sobre el model de finançament, que ha de contemplar singularitats per a Catalunya, segons els pactes entre socialistes i republicans, i que l'executiu en traslladarà els detalls en el que resta de setmana.
"No anticipem esdeveniments, veiem com es desenvolupen les coses avui, demà, demà passat i la setmana vinent", ha afegit el president, en una breu referència a aquest assumpte.
CRIDA A L'ESPERANÇA
Illa ha aprofitat el seu discurs amb els delegats territorials per apel·lar a l'esperança i a que facin la seva feina i demostrin la seva utilitat, "més que mai", en un món ple de canvis.
"Hem de demostrar que les institucions democràtiques funcionen, que la millor manera de resoldre els problemes és, justament, en sistemes democràtics, que generin prosperitat i que la comparteixin en un estat de benestar, i tenir clar que res està escrit", ha reflexionat.
"Em preocupa que s'està instal·lant un cert fatalisme en l'opinió pública", ha lamentat, i ha afegit que, sortosament, a l'espai europeu els ciutadans tenen veu per decidir cap on s'han de dirigir les coses, en les seves paraules.
PRESÈNCIA AL TERRITORI
El líder de l'executiu ha mantingut que els serveis territorials sí que són necessaris malgrat viure en un món que permet, a través de la tecnologia, connectar-se en temps real i teletreballar, perquè veu essencial ser "arreu i a tot el territori".
Ha sostingut que les delegacions territorials són la manera adequada de desplegar l'acció del Govern a tot Catalunya, i ha demanat als representants de les conselleries fer-se presents al territori: "Cal desplaçar-se. Anar als llocs. Moure's".
També ha defensat que el Govern veu fonamental la relació amb els alcaldes i els regidors, representants elegits pels ciutadans i que han de ser atesos adequadament per la Generalitat: "Una cosa és que t'ho expliquin per telèfon, i una altra cosa és que hi vagis, ho vegis, te'n facis càrrec i puguis traslladar què passa i quina és la via de solució".
Més enllà d'escoltar, ha conclòs, s'ha de ser capaç de donar solucions als problemes, però fer-ho amb visió d'equip i global, i "amb realisme i amb sentit institucional, i sense sectarisme".