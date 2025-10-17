Illa atribueix a "raons no financeres" el fracàs de l'opa: el Sabadell està molt arrelat

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuït el fracàs de l'opa de BBVA sobre el Sabadell a raons no només financeres, entre altres motius perquè el banc català està "molt arrelat" a Catalunya i a "tot el llevant espanyol" i perquè creu que hi han jugat les emocions.
"El Sabadell és un banc molt arrelat, no només a Catalunya, jo crec que a tot el llevant espanyol, i amb una cultura financera molt dirigida a la petita i mitjana empresa que té un enfocament molt rellevant en l'economia catalana", ha diagnosticat Illa en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press.
Illa, que ha qualificat el fracàs de l'opa com "una bona notícia per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya", ha assenyalat que, "més enllà de raons econòmiques" com el rebuig generat pel "caràcter hostil" de l'operació, la seva impressió és que "també hi ha hagut consideracions no estrictament econòmiques" del que significa el Banc Sabadell per a la societat catalana.
Preguntat sobre si creu que hi han jugat les emocions entre els accionistes del Sabadell a l'hora d'acceptar o no l'opa de BBVA, Illa ha respost que creu que sí i que la seva impressió és que d'alguna manera això "ha pesat en un conjunt rellevant d'accionistes".
"El resultat econòmic evidentment és rellevant, però si hi ha viabilitat, com efectivament n'hi ha, en una entitat financera com el Sabadell, que a més està tenint un acompliment reeixit aquests darrers anys, doncs també prosseguirem en aquest camí. Crec que aquesta mena de raons també hi han tingut un pes", ha afegit.
EL GOVERN CENTRAL HA FET "EL QUE HAVIA DE FER"
Sobre el paper del Govern d'Espanya i del Ministeri d'Economia en aquesta opa, Illa ha assegurat que han fet "el que havien de fer", que és preservar l'interès general", prenent decisions després de l'anàlisi que va fer la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
A més a més, ha reiterat que una de les raons que ha explicat el fracàs de l'opa "ha estat el seu caràcter hostil". "Això és el que explica que hi hagi hagut posicions molt divergents entre les dues entitats financeres, que s'han expressat en campanyes publicitàries, amb unes posicions molt determinants", ha afegit.
Illa també s'ha referit a la feina de la Generalitat en aquesta operació, en afirmar que les dues entitats financeres "tenen un paper fonamental en l'economia d'un territori" i que "estan tenint un acompliment molt brillant", fet que el feia creure que "continuar així era el millor".
"Per tant és normal que ho hàgim seguit amb atenció i fent el que ens corresponia fer, que era preservar en la mesura del possible l'interès general, que és el que ha guiat tota l'actuació de les administracions públiques", ha conclòs.