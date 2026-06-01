Illa atribueix les "coincidències en determinades agendes" a l'èxit d'Espanya i Catalunya

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuït el suposat èxit de les polítiques que impulsen els governs d'Espanya i de Catalunya a les "coincidències en determinades agendes".
Ho ha dit aquest dilluns en la 41a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en referència implícita a les causes judicials sobre presumptes casos de corrupció del Govern central i el PSOE.
"Potser és precisament això el que molesta a alguns. Que Catalunya i Espanya avancen. Volem trencar el cercle viciós del populisme a Europa i el conjunt de democràcies que fins ara crèiem més avançades que la nostra. Potser és precisament l'èxit dels governs de Catalunya i d'Espanya el que explica tantes coincidències en determinades agendes".
Ha sostingut que tots dos governs aposten per millorar la productivitat "sense deixar ningú enrere" i amb una voluntat d'enfortir la cohesió social i integrar tots els col·lectius, i que això, segons ell, és el que molesta a alguns.
No obstant això, ha assegurat, continuaran governant: "Deixi'm dir-ho clar: Res ni ningú ens desviarà del nostre propòsit ni del nostre deure. Continuarem governant amb rigor, amb responsabilitat i amb humanitat abans de res", ha resolt el president.