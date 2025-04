Illa assumeix la presidència dels Quatre Motors i demana no intimidar-se davant les "amenaces comercials"

Adopta el compromís que les regions tinguin interlocució directa amb les institucions europees

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres que Europa no es deixi intimidar "per les amenaces comercials" durant el discurs en l'acte de traspàs de la presidència de la xarxa de cooperació Quatre Motors per a Europa, que Catalunya assumeix per al període 2025-2026.

"No ens deixem intimidar per les amenaces comercials provinents de l'altre costat de l'Atlàntic, ni tampoc per les amenaces bèl·liques provinents de Rússia. No ens deixem portar pel derrotisme", ha reclamat des de Varese (Itàlia), on ha dit que la regió de la Llombardia --de qui Catalunya agafa el relleu-- ha posat el llistó alt.

Ha opinat que Europa ha de recuperar amb urgència el seu esperit emprenedor i que ha de ser un subjecte de la política internacional d'acord amb els seus valors: "Pot acceptar Europa quedar atrapada entre oligarquies i autocràcies? Volem ser protegits o volem ser protagonistes?", s'ha preguntat, citant el president de la República italiana, Sergio Mattarella.

Illa ha explicat que durant aquests dies han acordat una resposta "serena però ferma a la injustificable guerra d'aranzels", i que mantindran el seu compromís amb la sobirania d'Ucraïna, per una intel·ligència artificial 100% europea, per la seva autonomia en defensa i per la política industrial i energètica.

"És amb aquest esperit i amb aquest compromís que Catalunya assumeix la presidència dels Quatre Motors per a Europa. Perquè Europa som tots. També les seves regions, com la LLombardia, Baden-Württemberg, Alvèrnia-Roine-Alps i Catalunya", ha afegit.

PES DE LES REGIONS

Ha adoptat un "doble compromís" per a la presidència catalana de la xarxa de regions: que les 4 regions tinguin veu i interlocució directa amb els òrgans on es dissenyen les estratègies i les polítiques a Europa i generar prosperitat compartida.

"La supervivència d'Europa depèn que siguem capaços que els nostres conciutadans se sentin vinculats, sentin que Europa és seva i que Europa som tots i cadascun de nosaltres", ha valorat.

PLA DE TREBALL

Illa ha explicat que han plantejat un programa de treball amb 4 eixos principals, en els quals destaca el lideratge de la innovació en tecnologies avançades per posar les possibilitats tecnològiques "al servei del bé comú en salut, coneixement, competitivitat i educació".

També s'abordarà l'autonomia estratègica i de seguretat: "Avui podem afirmar que sense la capacitat de fabricar xips europeus perilla la prosperitat a Europa", ha expressat, després de destacar les iniciatives que Catalunya engegarà els pròxims anys per produir microprocessadors.

Ha anunciat que la Generalitat organitzarà una setmana de treball a Tarragona sobre la implementació de l'hidrogen verd, emmarcada en l'eix de descarbonització de l'economia, alhora que ha reclamat no fer "ni un pas enrere" en aquest àmbit.

Finalment, el quart eix plantejat és la defensa d'una economia inclusiva, amb talent, treball digne i igualtat d'oportunitats perquè, a parer seu, augmentar el poder adquisitiu de les famílies treballadores, cohesionar el territori i garantir serveis com l'habitatge és "la raó de ser de tota estratègica econòmica".