Publicat 10/10/2025 17:06

Illa assistirà per segon any consecutiu als actes del 12-O a Madrid

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa
A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, assistirà, tal com va fer el 2024, als actes institucionals de commemoració de la Festa Nacional del 12 d'octubre a Madrid, han confirmat a Europa Press fonts del Govern.

La seva assistència l'any passat, dos mesos després de prendre possessió com a president, va suposar la participació d'un president de la Generalitat als actes institucionals a la capital espanyola després de 14 anys en què no ho van fer els seus antecessors.

Els presidents independentistes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès no van assistir a aquests actes, en un període marcat pel procés, i l'últim president català que ho va fer va ser el també socialista José Montilla, el 2010.

