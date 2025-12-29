Illa assisteix a la capella ardent de l'empresari i exdirectiu del FC Barcelona Carles Vilarrubí

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest dilluns, en el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, a la capella ardent de l'empresari, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i exdirectiu del FC Barcelona Carles Vilarrubí, mort diumenge als 71 anys.
Durant la tarda, també han acudit l'expresident del club blaugrana Josep Maria Bartomeu; el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, o un dels germans Torres, entre altres personalitats.
Carles Vilarrubí i Carrió presidia l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des del 2016, va ser directiu de Catalunya Ràdio durant la seva fundació, conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i exvicepresident institucional del FC Barcelona entre 2010-2017, i va ser proper a CiU des dels seus orígens.
Era espòs de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, i va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.
El funeral de Vilarrubí tindrà lloc a les 12.30 hores d'aquest dimarts a la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona.