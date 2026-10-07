Illa assenyala Semaf de l'aturada a Rodalies i diu que la seguretat no és una "qüestió subjectiva"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha culpat el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, de l'aturada a Rodalies d'aquest dimecres i ha recordat que la seguretat de les vies "no és una qüestió subjectiva".
"Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens", i ha afegit que la seguretat de les vies no la poden determinar ells, sinó les agències titulars dels rails, ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament en resposta a una pregunta de la presidenta de Junts a la cambra, Mònica Sales.
"La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen la responsabilitat de dir-ho", ha subratllat.
Ha afirmat que es treballa per restablir el servei de manera progressiva.
També ha afegit que el Govern esbrinarà "què ha passat", en referència a l'aturada de Semaf, sindicat que Illa no ha esmentat de manera explícita en la seva intervenció.