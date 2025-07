Illa assenyala que els que donaven lliçons per la corrupció del PSOE ara "han callat una mica"

Afirma que el PSOE va actuar en hores, amb contundència i rotunditat, "i no per decisions judicials"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que aquells que han estat donant lliçons al PSOE pels presumptes casos de corrupció que els han afectat les últimes setmanes, ara "han callat una mica".

Ho ha dit, en referència implícita a la imputació de l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, durant la seva intervenció en el Consell de Federació del PSC de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junt amb la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró.

"És veritat que hi ha moments complicats, és veritat que ens hem portat, fa uns dies, decepcions. I els qui ens donaven lliçons avui han callat una mica. Perquè s'han trobat també, ah, amic, que hi ha coses que passen", ha expressat.

Per això, ha afirmat, el que han de fer els partits davant d'aquests casos és demanar disculpes i actuar amb contundència i rotunditat: "Hem actuat amb contundència i rotunditat, en hores. I no per decisions judicials. Amb informes ja hem tingut suficient".

RETALLADES A FRANÇA

Illa s'ha referit també a l'anunci del govern francès de retallar la despesa pública, i ha aplaudit que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'oposés al 5% de despesa en defensa: "Mireu França. 43.000 milions de retallades. Ho retallen tot, excepte la defensa".

En aquest sentit, ha defensat el full de serveis "no bona, molt bona" del Govern espanyol en matèria social, i ha afirmat que davant de les propostes per reforçar els serveis públics, hi havia gent que deia que col·lapsaria l'economia, però que, en canvi, mai hi ha hagut a Espanya tanta gent treballant com ara, en les seves paraules.

FINANÇAMENT SINGULAR

Ha reiterat la importància de l'acord entre el Govern central i la Generalitat per al finançament singular de Catalunya, i ha defensat "tractar diferents als quals són diferents", i ha rebutjat lliçons en matèria d'igualtat.

"Un finançament singular adaptat a les necessitats que té Catalunya. Però no hem buscat mai, en 47 anys d'història, i tampoc ho volem ara, cap privilegi. Volem igualtat", ha sostingut.

"CACERA DE PERSONES"

Finalment, ha defensat el valor de la fraternitat com més necessària que mai davant de situacions com les viscudes en Torre Pachecho (Múrcia), ha afirmat que els socialistes no permetran "que ningú es prengui la justícia per la seva mà", i ha instat a PP i Vox a condemnar la persecució a persones migrants.

"Què és això? Condemnaran la cacera de persones? Condemnaran Vox i el PP la cacera de persones? Condemnaran de forma clara l'assalt a comerços i l'agressió a treballadors? Condemnaran l'ús de la violència i a mostrar-se a favor de l'acció dels cossos i forces de seguretat?", s'ha preguntat.