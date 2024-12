Illa assegura que treballen amb "generositat i realisme" pels Pressupostos catalans 2025

"No serà senzill" aconseguir el finançament singular però es compromet a complir l'acord

BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el Govern treballarà amb "generositat i realisme" per aconseguir un acord de Pressupostos a Catalunya per al 2025, i ha descartat posar límits temporals a la negociació.

"En tot el que depengui de mi no ens aixecarem de la taula", ha afirmat en roda de premsa aquest dilluns després de la reunió del Consell Executiu, i ha afegit que convé donar continuïtat als acords d'investidura amb pactes pressupostaris.

Ha detallat que les negociacions amb els Comuns ja han començat, mentre que amb ERC s'obriran "tan aviat com sigui possible", i ha subratllat textualment que el Govern i el PSC tindran la millor de les actituds per tenir Pressupostos.

"URGÈNCIA, CAP"

Preguntat per quin grau d'urgència té aprovar els comptes, ha respost: "Urgència, cap; molta serenitat i idees bastant clares", i ha insistit en que tindran una actitud de generositat, conscients que són un Govern en minoria, i espera el mateix de la resta de grups.

Illa ha explicat que la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, farà al gener una ronda de contactes amb diferents agents i amb els grups parlamentaris per seguir treballant als Pressupostos.

FINANÇAMENT SINGULAR

També ha assegurat que "no serà senzill" aconseguir el finançament singular, però s'ha compromès a complir l'acord que va signar amb ERC per aconseguir-ho, treballant amb rigor, serietat i metòdicament, ha dit.

"Ja sabem que hi ha molta gent interessada que això no surti. Ja sabem que hi ha molta gent interessada que només vol fer soroll, soroll i soroll. Tot això ja ho sé, ja ho sabem, i dic més: comptem amb això", ha afegit.

Sobre el Hard Rock, ha explicat que van contactar amb els promotors per explicar-los que s'eliminaria "l'excepció fiscal" que figurava en la llei, i ha afirmat que ara caldrà veure el que decideixen aquests inversors.

"El nostre model de generació de prosperitat i de finançament singular per a Catalunya està allunyat de la deslleialtat fiscal. Hem eliminat una excepció que havia provocada per una conjuntura determinada", i ha argumentat que ara no hi ha motius perquè existeixi aquesta excepció.

AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT

Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha recordat que hi ha una taula tècnica avaluant les opcions: "Vull pensar que pot generar un ampli acord això", i defensarà un escrupolós respecte al medi ambient.

"Catalunya ha d'estar connectada al món; desconnectar-se del món no és una bona fórmula", després del qua ha insistit que és compatible que Catalunya estigui connectada al món per via aèria i que es respecti escrupolosament el medi ambient.