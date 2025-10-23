Illa assegura al Sindicat de Llogateres que estudiaran "totes les mesures" per fer front a la crisi de l'habitatge

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb representants del Sindicat de Llogateres, als qui ha assegurat que estudiaran "totes les mesures per fer front a l'emergència de l'habitatge", ha explicat en una anotació a X recollida per Europa Press.
"És una prioritat màxima d'aquest govern. No em tremolaran les cames", ha afegit el president de la Generalitat.
Per la seva banda, el Sindicat ha explicat en un comunicat que han traslladat a Illa que no poden "continuar esperant solucions que no arriben".
Ha afegit que el govern liderat per Illa ha fet diversos anuncis, però que "davant les promeses de solucions que no arriben mai, les inquilines perden la paciència".
D'altra banda, ha demanat a Illa el compromís que el projecte de llei per regular els lloguers de temporada i d'habitacions es voti en el pròxim ple del Parlament, previst per als dies 4, 5 i 6 de novembre.