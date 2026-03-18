Illa assegura que s'aprovaran uns nous comptes: "Hi haurà pressupost a Catalunya"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Junts l'acusa de jugar amb Catalunya i ERC afirma que són capaços de ser flexibles
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat convençut que aconseguirà aprovar uns pressupostos, després d'haver hagut d'acordar amb ERC la retirada del projecte de comptes públics que s'havia de sotmetre a la primera votació divendres: "Hi haurà pressupost a Catalunya. Perquè avui hem arribat a un acord perquè hi hagi un pressupost a Catalunya".
Ho ha dit durant la sessió de control aquest dimecres al Parlament, en resposta a les preguntes de Junts, ERC, els Comuns i el PSC-Units sobre aquesta qüestió, poques hores després de l'acord entre socialistes i republicans per a la retirada del projecte.
Illa ha volgut respondre així als retrets de Junts davant aquesta situació, i han dit que, de la mateixa manera que es va evitar una repetició electoral i s'ha presentat un nou model de finançament autonòmic, hi haurà uns nous comptes públics.
"És el moment de la política en majúscules, no de la política de xemeneia estreta, mirada curta i baixa volada", ha reflexionat el president, davant les crítiques de Junts, als qui ha retret l'estat en què es va trobar Catalunya quan va arribar a la presidència i el seu paper com a principal partit de l'oposició.
"EL FRACÀS DEL DRAGON KHAN"
Junts, per la seva banda, ha qualificat de fracàs, desgavell, irresponsabilitat, inestabilitat i espectacle el que ha passat aquests darrers dies, i ha acusat el president d'haver "jugat amb el país", en paraules de la presidenta del grup, Mònica Sales.
"President Illa, vostè ha jugat amb el país. Retirant els pressupostos ha fet un paperot que s'hauria pogut estalviar. El país no es pot permetre aquest vodevil. Ha tornat el fracàs del Dragon Khan", ha dit, en referència a la inestabilitat dels governs durant el tripartit en la dècada dels 2000.
Ha retret al president haver presumit de responsabilitat i estabilitat per la retirada dels comptes quan va presentar el projecte a la cambra sense tenir els vots garantits, i d'haver generat pressió sobre la societat civil i els funcionaris jugant "amb les angoixes i el patiment de la gent", i ha elevat la crítica a altres qüestions.
"De quina estabilitat parla, president? De l'estabilitat dels trens? Dels mestres? Dels pagesos? Dels metges? Retira els pressupostos, però no retira els problemes del país. Té els docents i els metges al carrer. Els usuaris de Rodalies tirats a les andanes. Els pagesos i autònoms contra les cordes", ha lamentat.
ACABAR EL CAMÍ AMB ERC I ELS COMUNS
Per la seva banda, el líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha agraït el "gest" de retirar els comptes del president per donar més temps a la negociació i avançar en els pactes d'investidura, i ha esmentat el traspàs de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, per al qual esperaven un gest clar, ha dit, que no ha arribat en aquestes setmanes.
Ha afegit que el seu partit ha rebutjat la pressió que se li ha exercit aquestes setmanes perquè donessin el vistiplau als comptes, i que sempre condicionen nous pactes al compliment dels anteriors, però si cal adaptant-se i sent flexibles: "Com hem demostrat àmpliament al llarg d'aquests mesos".
"Nosaltres volem uns pressupostos per continuar avançant en sobirania, per defensar els serveis públics i el benestar de la ciutadania, per impulsar i garantir els acords als quals arribem. Ens hi posem, president?", ha finalitzat Jové.
Illa ha recollit el guant i ha dit que vol un acord amb els republicans: "Per descomptat que ens hi posem, senyor Jové, i amb convicció. A mi m'agrada acabar el camí amb qui el començo. La meva investidura és un camí que va començar amb el suport del seu grup i del grup dels Comuns. Jo acabo el camí amb qui el començo".
Ha insistit que honorarà i complirà tots els compromisos que ha signat per ser president, que no li sap greu retirar el projecte de pressupostos per responsabilitat i per "generar un marc d'estabilitat", i ha matisat que sí que va entrar els comptes al Parlament amb un acord, el que va assolir amb els Comuns, a més del que va signar amb sindicats i patronals.
PRESUMIR DE DESACORDS
De manera similar ha respost Illa a la CUP, que li ha retret no haver estat a l'alçada de Catalunya i de funcionar com funcionen els ajuntaments amb majoria absoluta, en paraules del diputat Xavi Pellicer, que també ha ironitzat amb el fet que Illa ha "presumit d'haver arribat a desacords".
"No tinc cap problema quan veig voluntat real d'arribar a acords, de donar més temps a les formacions polítiques que, fent un exercici de responsabilitat que agraeixo, m'ho demanen. Cap. I no m'agrada presumir de res. M'agrada treballar i intentar tirar el país endavant", ha replicat el president.
Finalment, en resposta al president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha valorat molt positivament l'acord amb ERC i ha dit que és moment de "posar per davant els interessos del país", honorant els acords d'investidura i impulsant polítiques amb les forces progressistes.