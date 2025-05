Illa assegura que Sánchez s'ha implicat "fins al que ha fet falta" pel català a Europa

Creu que "acabarà sortint" però descarta fixar una data

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern central en el seu conjunt i el president espanyol, Pedro Sánchez, en particular s'han implicat "fins al que ha fet falta" per aconseguir que el català, el basc i el gallec esdevinguin llengües oficials de la Unió Europea.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, preguntat per quina ha estat la implicació de Sánchez, ha respost: "Fins al que ha fet falta. Hi ha coses que cal mantenir en la discreció. El president del Govern d'Espanya i el Govern d'Espanya en el seu conjunt s'han pres molt seriosament aquesta qüestió".

Respecte a la seva pròpia implicació, ha dit que ha fet el que li ha tocat fer i el que li han demanat fer, en les seves paraules, que han ajudat i actuat en el que han pogut, i ha confiat que s'assolirà l'objectiu: "Acabarà sortint", ha expressat.

Sobre quan creu que es podrà aconseguir, ha descartat fixar ell mateix una data, però s'ha referit al ministre d'Exteriors: "No vull posar dates, tot i que el ministre Albares ahir va parlar de setmanes, no? Ell no veu això, diguem-ne, d'aquí a mig any".

Pel que fa a la posició del PP en aquesta matèria, ha lamentat textualment la seva actitud obstruccionista, cosa que a parer seu inhabilita el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per governar Espanya, ja que ha anteposat clarament interessos de partit a l'interès general, en les seves paraules: "Tot el que pugui fer mal des del seu punt de vista al govern Sánchez s'hi val".

PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

Illa també s'ha referit al Pacte Nacional per la Llengua en desitjar que s'ampliï el seu suport, i preguntat per si hi estan treballant amb Junts, ha dit que no han deixat de treballar en aquest sentit i que estan oberts a que s'hi incorpori tothom que vulgui.

Sobre la presència de l'expresident Jordi Pujol en la presentació del pacte, ha dit que no s'ha deixat d'interessar mai pel català: "Algunes vegades ha pres la iniciativa de demanar explicacions o fer arribar el seu punt de vista, cosa que agraeixo. És una persona convençuda que el català és necessari preservar-lo i jo agraeixo molt la seva presència".

25% A LES AULES

Preguntat per la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües en l'educació a Catalunya, ha dit que quan arribi, garantiran que el català sigui "la llengua de referència de l'educació a Catalunya" i que buscaran la manera legal de fer-ho.

"A veure què diu la sentència i veurem com hi responem. Però el català ha de ser el pal de paller de l'educació a Catalunya, com ha estat fins ara i ha anat bé. El problema de l'educació a Catalunya no és que el català sigui el pal de paller, ni molt menys", ha valorat.

ÚS DEL VEL ISLÀMIC

Sobre les propostes per prohibir l'ús del vel islàmic a les escoles, Illa ha demanat rigor i ha sostingut que prohibir-lo "afecta la llibertat religiosa i els drets fonamentals", i que el Tribunal Suprem ja va tombar una ordenança de l'exalcalde de Lleida del PSC, Àngel Ros.

"Jo no estic tampoc d'acord que el vel sigui un símbol de submissió, crec que és una expressió de les persones, i conec moltes dones que porten vel i no són submisses", ha conclòs.