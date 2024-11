Illa assegura que es reunirà amb Puigdemont "quan toqui" i demana l'aplicació "sense dilació" de l'amnistia

BARCELONA/MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es reunirà amb l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, "quan toqui", alhora que ha tornat a demanar l'aplicació "sense dilació" de la llei d'amnistia, que li permetria tornar a Catalunya.

Així ho ha assegurat aquest divendres en una entrevista a Cadena Ser, recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat tenir "molt poca relació" amb Puigdemont, si bé li té respecte "com a persona i com a dirigent polític" malgrat tenir "posicions polítiques molt allunyades".

Preguntat sobre si té previst reunir-se amb el líder de Junts en algun moment, entre altres motius per parlar d'un possible suport als pressupostos després de la celebració dels congressos de tots els partits, ha respost que "llevat que ell (Puigdemont) tornés a Barcelona, com ja va fer un dia", no ho pot fer ara.

En aquest sentit, ha reclamat novament "des d'un profund respecte" al poder judicial "l'aplicació àgil i sense dilacions" de la llei d'amnistia, en esgrimir que ha estat confirmada pel Congrés amb una majoria i que és una mesura "bona per a Catalunya i Espanya". "Ho dic amb coneixement de causa", ha afegit.

"A partir d'aquí, quan arribi el moment, jo em reuniré amb el senyor Puigdemont, però quan toqui", ha aclarit el president català, després de mostrar-se obert a "dialogar" amb les persones que els militants d'ERC i Junts posin al capdavant de les seves organitzacions.

Sobre si el recent nomenament de Puigdemont al capdavant de Junts o la previsible designació d'Oriol Junqueras a ERC entorpeix els acords amb el PSC, Illa ha manifestat "un estricte respecte" per la decisió dels seus militants, i ha reiterat la voluntat de "mantenir els acords" subscrits i d'obrir "processos de diàleg" amb tots dos partits per al que pugui venir.