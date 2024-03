Illa assegura que Puigdemont no "alterarà gens" la campanya del PSC si decideix presentar-se

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat del partit a les eleccions del pròxim 12 de maig, Salvador Illa, ha assegurat que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont decideix presentar-se als comicis, no "alterarà gens" la campanya dels socialistes.

"Ja hi ha participat en altres edicions i hem vist el resultat. Nosaltres a les coses, a defensar un autogovern fort, una presidència de la Generalitat que uneixi els catalans", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a 'Crónica Global' recollida per Europa Press.

Per Illa, que aquest cap de setmana ha encapçalat el 15è Congrés del PSC celebrat al Palau de Congressos, la "Catalunya que vol girar full s'està obrint pas i està dient ja n'hi ha prou. Que vingui qui vulgui, pensi el que pensi i parli la llengua que parli".

En aquest sentit, ha considerat que el retorn de Puigdemont no evitarà que el PSC parli del que, a parer seu, cal a Catalunya: "Parlarem de la qualitat i la prosperitat que mereix Catalunya i que ha baixat aquests darrers deu anys amb les presidències de Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès".

En preguntar-li si ERC i el PSC buscaven l'avançament electoral aferrant-se al complex turístic Hard Rock, que els Comuns rebutjaven per donar el seu suport als pressupostos de la Generalitat, ho ha negat: "Nosaltres vam arribar a un acord no per ajudar Pere Aragonès, sinó per evitar perjudicis a la societat catalana", ha sostingut Illa.