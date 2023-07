Illa assegura que el PSC continua en "converses amb diferents grups" sobre la Diputació

LLEIDA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimarts que els socialistes continuen "en converses amb diferents grups" per governar a la Diputació de Barcelona, després del pacte assolit amb els comuns.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Lleida, preguntat per si el PSC i els comuns ultimen un pacte amb Tot per Terrassa a la corporació supramunicipal, tal com ha publicat 'El Periódico'.

A dos dies de la constitució de la Diputació de Barcelona, ha assegurat que en les pròximes "hores i dies" en donaran a conèixer els detalls i ha defensat que les corporacions supramunicipals han d'estar al servei dels ajuntaments.

En paral·lel, ERC i Junts continuen en negociacions per afermar una majoria alternativa que els permeti governar a la Diputació, després que a Tarragona i Lleida els republicans van pactar amb els socialistes --una opció que descarten a Barcelona--.

Després de les eleccions municipals, el PSC va oferir a Junts reeditar el pacte a la Diputació de Barcelona de la passada legislatura, cosa que la cúpula del partit de Laura Borràs i Jordi Turull finalment va descartar per apostar per una majoria independentista.

Fa una setmana, fonts consultades per Europa Press van explicar que els socialistes negocien amb l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, que formen part de la plataforma Impulsem Penedès --d'exmilitants del PDeCAT-- i es van presentar en coalició amb Junts a les municipals.