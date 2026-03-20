Illa assegura que el paquet de mesures del Govern per la guerra oferirà "certeses" a la ciutadania

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que el primer paquet de mesures a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà que el Govern aprovarà dimarts vinent en el Consell Executiu pretén oferir "certeses" a la ciutadania.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, després que la consellera d'Economia, Alícia Romero, hagi anunciat mesures destinades al teixit econòmic, a les famílies i a l'impuls de les energies renovables després d'una reunió amb els grups al Parlament, excepte Vox i Aliança Catalana (AC).
Illa ha afirmat que aquest primer paquet de mesures concretes per a Catalunya pretén "protegir" les famílies, els treballadors i el teixit productiu.
Ha afegit que aquestes mesures s'afegiran a les anunciades aquest mateix dimarts pel president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Oferim certeses. No permetrem que la ciutadania pagui les conseqüències d'aquesta guerra", ha conclòs.