Illa assegura que no permetrà que "es posi en dubte" als Mossos d'Esquadra

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no permetrà que es posi en dubte la capacitat com a servidors públics dels Mossos d'Esquadra com la policia de Catalunya: "Servidors públics com els Mossos no han de ser posats en dubte ni ho permetrem".

Així ho ha dit el president aquest dilluns en la signatura del conveni per cedir al CGPJ l'ús indefinit de l'Escola Judicial, després que la secretària general de Podem, Ione Belarra, hagi assegurat textualment que, amb el traspàs de les competència d'immigració al Govern, la policia catalana faria batudes racistes.

De fet, aquest mateix dilluns la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, li ha demanat a Belarra que es disculpés per aquestes declaracions: "Això és tenir molt poc respecte pels cossos policials i estem en un moment en el qual és molt important evitar qualsevol tipus de polarització social i, sobretot, d'incitar als delictes d'odi", ha dit.