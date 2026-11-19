Zaragoza acusa Puigdemont d'humiliar el seu partit i convertir-los en la "mascota" de PP i Vox
VILADECANS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que ell mai m'hauria pensat que Junts es posaria "enmig de PP i Vox", després de l'entrevista del líder dels 'juntaires', Carles Puigdemont, parlant sobre l'ambició del president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.
"D'aquest costat estan? Mai m'ho hagués pensat. Mai m'ho hagués pensat", ha dit en un acte de campanya del partit aquest dijous a Viladecans (Barcelona), al costat del ministre d'Indústria i candidat socialista per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu; el número 3 de la candidatura, José Zaragoza; i l'alcaldessa, la socialista Olga Morales.
"Ells deien: 'Sempre estem al mig'. Jo els deia, fins avui, que si estaven al mig, s'apartessin, que molestaven. Però avui jo no els dic això. Avui els dic que estan al mig, enmig del PP i de Vox, amb PP i Vox. Això és el que es desprèn. Voten amb ells, estan amb ells", ha lamentat.
Els ha advertit que en aquestes eleccions generals és molt important no confondre's, i que situant-se en el bloc de la dreta es posen del costat dels quals perjudiquen Catalunya i al seu autogovern, llengua i cultura, però també dels quals vine l'habitatge, les pensions i la sanitat com un negoci.
"És un bàndol que perjudica Catalunya", i enfront d'això, ha cridat la participació perquè els catalans votin amb força, i s'expressin amb veu clara i potent perquè torni a ser decisiva el 29N, alguna cosa que ja està detectant, ha dit.
CARA A CARA
Illa s'ha referit també al cara a cara d'aquest dijous entre Sánchez i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dit que servirà per veure dues formes d'entendre Espanya.
I ha augurat que ho guanyarà Sánchez: "Per què ho tens clar? Perquè Pedro Sánchez pot ensenyar i mostrar el que ha fet i Feijóo es va a esforçar a amagar el que va a fer. Aquesta és la gran diferència".
Una de les coses que Feijóo farà, ha dit Illa, i que està en risc, és l'autogovern de Catalunya i el català, i s'ha preguntat per què motiu els molesta la llengua pròpia de Catalunya: "Ha passat alguna cosa? S'ha trencat Espanya perquè al Congrés es pogués parlar en català?".
I ha reiterat que Catalunya té voluntat d'autogovern: "Com la té el País Basc, com la té Galícia" i que això no ha de suposar un problema.
HEREU: NO ÉS SUFICIENT UNA "MERA" VICTÒRIA
En aquesta mateixa línia, Hereu ha afirmat que el que permetrà el "impuls de l'autogovern" català és l'Espanya de Pedro Sánchez enfront de la 'no-Espanya' de Feijóo.
"Aquest polític que cada vegada que parla ens retalla un dret, una esperança, una nova conquesta. I aquesta nit veurem el debat d'aquestes dues Espanyes", ha expressat.
Ha apel·lat a la mobilització socialista, però no únicament, sinó que s'ha dirigit "a tots els federalistes, a tots els catalanistes, a tota la gent d'esquerres, a tota la gent progressista".
I els ha advertit que no els és suficient una mera victòria, sinó una "victòria històrica en favor de la democràcia i de l'Espanya liderada per Pedro Sánchez".
ZARAGOZA: PUIGDEMONT ÉS "CRUEL" AMB JUNTS
Más contundent ha estat José Zaragoza, que ha carregat amb duresa contra Puigdemont després de la seva entrevista: "Per què Puigdemont és tan cruel amb el seu propi partit? Per què els humilia públicament convertint-los en mascotes de PP i Vox? Per què ho fa?", ha preguntat.
Ha afirmat que els votants que han confiat alguna ocasió en Junts no es mereixen que el partit es converteixi en mascota del PP i de Vox, i ha assegurat que Puigdemont "ha amortitzat al seu partit i està cercant protecció en aquells que creuen que guanyaran".
Zaragoza ha augurat que no succeirà i que es van a portar una sorpresa, perquè els socialistes són l'únic partit disposat a guanyar enfront dels partits de la seva esquerra que han acceptat la derrota i es barallen entre ells, mentre que el PSC no ho dóna per perdut perquè vulgues evitar que "torni la carcundia" d'Espanya al Govern.
MORALES: "SOM EL CINTURÓ ROJO"
L'alcaldessa Morales ha cridat la mobilització perquè qüestions com les pensions, el salari mínim interprofessional i les lleis que protegeixenen les dones no es decideixen a l'ajuntament, sinó en les urnes el 29N, i que polítiques com l'habitatge necessiten d'un Govern que posi recursos, lleis i "límits a qui vulgui especular".
I s'ha mostrat convençuda que així serà, i que el Baix Llobregat i l'àrea metropolitana de Barcelona seran claus: "Som el cinturó vermell i ho seguirem sent després del 29 de novembre. Som vermells i vermelles, som esquerrans i esquerranes, però sobretot som socialistes".