Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que l'"únic" vot en les generals d'aquest diumenge que assegura l'autogovern de Catalunya és del president del Govern central, Pedro Sánchez, i s'ha mostrat optimista amb els resultats per als socialistes.
"M'adreço a tot el catalanisme, un moviment polític plural. Ningú no ha de renunciar a res, però tothom ha de ser conscient que amb Feijóo i Abascal a Catalunya no li anirà bé", ha dit en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que una part del PP i Vox són anticatalans.
Preguntat per si l'amoïna la resposta de la dreta davant una possible victòria del PSOE, ho ha afirmat: "Sí que m'amoïna la reacció que puguin tenir. Ja la van tenir, no? De mal perdre. Perquè aquesta gent són autoritaris i no respecten la voluntat de la ciutadania".
Ha expressat que, si governen el PP i Vox, no hi haurà nou finançament autonòmic, ni condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), es derogarà la llei d'amnistia o la d'habitatge i es prohibirà l'ús del català al Congrés, entre d'altres.
L'ABSTENCIÓ, L'"ALTRE ADVERSARI"
Ha sostingut que hi ha un altre adversari que no és present a cap papereta, però que participa en totes les eleccions i que és "molt perillós": l'abstenció.
"La gent s'ha de pronunciar, ha d'anar a votar, ha d'exercir un dret que és consubstancial a la democràcia i que com que el tenim no el veiem, però que després es troba a faltar, perquè no pots decidir qui governarà el teu país", ha dit.
JUNTS
Preguntat per si creu que Junts és el mateix que el PP i Vox, ha indicat que en algunes votacions i posicions que ha vist, li fa la "impressió" que els de Carles Puigdemont volen que guanyin el PP i Vox.
"El 29N, ni al mig, ni a casa ni amb caramboles estranyes. Directes als qui millor poden defensar la convivència i el progressiu autogovern de Catalunya, que és Sánchez", ha dit.
RUFIÁN I ERC
Sobre si li molesta que el candidat d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, parli de sotmetre el PSOE, Illa ha manifestat que no li molesta però que el republicà està "desenfocat".
"Insisteixo que hem treballat i tinc respecte i estima per ells. No vaig entendre per què no van donar suport a la reforma laboral, en el cas d'ERC i del senyor Rufián. Però no es tracta de sotmetre el PSOE o els socialistes, es tracta de reunir-nos i veure què fem".