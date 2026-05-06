Illa assegura que les economies desiguals "no funcionen" i celebra l'equiparació del tercer sector

Signa amb patronals i sindicats l'acord per a l'equiparació salarial
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que les economies amb nivells de desigualtat creixents "no funcionen" i ha celebrat l'acord per a l'equiparació salarial del tercer sector social de Catalunya.
Ho ha dit en el seu discurs després de la signatura de l'acord entre les patronals, els sindicats i la Generalitat, que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda al Palau de la Generalitat.
L'acord contempla condicionar la pujada de tarifes a les entitats socials al seu compromís amb l'equiparació salarial per incentivar-les a apujar sous, amb una inversió de 150 milions d'euros anuals fins al 2029 per part del Govern.
El president ha apuntat que les polítiques d'austeritat després de la recessió del 2008 van provocar, entre d'altres, que es congelessin salaris, i que acords com aquest pretenen revertir-ho: "No vull mirar enrere, vull mirar cap endavant", ha dit.
UN ACTE DE JUSTÍCIA
Illa ha defensat que la mesura és un acte de justícia i "la inversió més ambiciosa de la història del Govern de Catalunya" en les condicions laborals dels professionals del sector social català.
Ha celebrat el diàleg entre les parts signatàries i ha assenyalat que les patronals són "els primers defensors interessats", ja que el seu principal recurs és tenir bons professionals, i ha dit que el desavantatge salarial suposa una pèrdua competitiva.
El president català també ha remarcat que la mesura necessita progressivitat i ser gradual, en referència a la idea de desplegar-la en un termini de 4 anys: "Les coses s'han de fer, de vegades, a poc a poc, però s'han de fer".
QUALITAT I ESTABILITAT
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmat que no hi pot haver qualitat d'atenció sense estabilitat laboral, i ha dit que en la fortalesa dels serveis socials és on es mesura el "compromís real" de la societat.
Martínez Bravo també ha lamentat que el sector social continuï sent percebut, de vegades, com un àmbit "de segona categoria", i ha assegurat que aquesta percepció l'alimenten, de vegades, els qui volen convertir l'àmbit social en el primer objectiu per afeblir l'estat del benestar.
Així mateix, ha agraït a sindicats i patronals la feina dels últims mesos: "És un acord que és fruit del diàleg, de la negociació i de la responsabilitat compartida. D'entendre que, malgrat les diferències, hi ha objectius comuns que estan per sobre de tot".