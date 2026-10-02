Illa assegura que Junts "s'equivoca greument" amb el rebuig als decrets

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Junts "s'equivoca greument" amb el seu rebuig als decrets d'habitatge que aquest divendres se sotmeten a votació al Congrés.
Durant una intervenció en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico', el també líder del PSC ha subratllat la seva "profunda decepció" amb la formació de Carles Puigdemont.
Després d'assenyalar que hi ha altres partits que també han manifestat una posició política contrària a aquests decrets, ha posat el focus en Junts després d'incidir que un partit que "diu defensar els interessos dels catalans s'equivoca greument" amb aquesta posició.
"Crec que és un error el que està fent", ha manifestat després de subratllar que es pot fer millor o es pot fer pitjor, però hi ha una demanda social important per solucionar el problema de l'accés a l'habitatge.
Illa ha sostingut que les administracions públiques han de donar resposta a les necessitats de garantir accés a un habitatge digne i ha assenyalat que és el principal problema que impedeix a les llars disposar d'un nivell més alt de renda.
"Com explico jo a un ciutadà de Catalunya, que a Galícia, al País Basc, a Catalunya l'economia va bé, molt bé, fins i tot en privat, els empresaris et reconeixen que molt bé, que els comptes de resultats surten bé, i que ell, que té estudis superiors, que té una bona feina, no té un horitzó a Catalunya?", ha dit per assegurar que "cal resoldre-ho des de les intuïcions, fent tot el que es pugui".
Per això, ha traslladat que a Catalunya i en el seu govern la prioritat en l'àmbit de la prosperitat són les polítiques d'habitatge.