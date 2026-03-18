Illa assegura que Iceta "no està vinculat a cap trama corrupta"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que el president del seu partit i exministre, Miquel Iceta, "no està vinculat a cap trama corrupta".
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, després que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, li hagi preguntat per unes presumptes converses de Whatsapp entre el marit d'Iceta i Koldo García que apunten que estaria interessat a guardar armes a La Moncloa.
"Hi ha informacions molt preocupants sobre la presumpta vinculació de Miquel Iceta, ambaixador, exministre i gran tenidor d'habitatge en la trama corrupta de Koldo", ha dit el líder popular.
Fernández també ha preguntat a Illa si sabia quin era "el sorprenent patrimoni" d'Iceta i si creu que coneix realment el president dels socialistes catalans, i li ha recriminat que es neguin a donar les explicacions adequades, segons ell.
UNA PERSONA TRANSPARENT
Illa li ha respost que no sap quin és el patrimoni d'Iceta, que no li ha interessat mai saber quin és el patrimoni de ningú, però que el que sí coneix són "els principis" del president del PSC, que ha assegurat que és una persona transparent.
"Desconec el seu patrimoni però conec els seus principis", i ha demanat a Fernández deixar d'embrutar la política.