Illa diu que Hongria "ha triat Europa i els seus valors" després de la derrota d'Orbán

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el resultat de les eleccions a Hongria de diumenge, que han donat la victòria al conservador Péter Magyar davant el primer ministre ultraconservador Viktor Orbán després de 16 anys en el poder: "La ciutadania hongaresa ha triat Europa i els seus valors", ha dit el president.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha afirmat que Hongria és un símbol de "l'esperança per vèncer la por i el retrocés", i ha felicitat Magyar.
El partit Tisza que lidera el conservador Péter Magyar ha estat el més votat en les eleccions legislatives i controlaria 138 dels 199 escons del Parlament unicameral hongarès, segons els resultats oficials corresponents al 92,74% de l'escrutini, la qual cosa li atorgaria la majoria qualificada de dos terços suficient per impulsar reformes legals de gran abast.