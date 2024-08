Illa assegura que governarà perquè tots els catalans se sentin "part de la mateixa Catalunya"

"Ho farem a la nostra manera, amb humilitat i mà tendida", sosté



BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que governarà unint als 8 milions de catalans, posant els serveis públics al centre per cohesionar social i territorialment: "Perquè totes i tots ens tornem a sentir part de la mateixa Catalunya".

"Ho farem a la nostra manera, amb humilitat i mà estesa a tothom", ha assenyalat en una carta enviada a la militància consultada per Europa Press, en la qual ha demanat la implicació dels militants socialistes per obrir una nova etapa a Catalunya.

En la missiva, Illa ha sostingut també que contribuirà "amb Catalunya a la construcció de l'Espanya plural i diversa que lidera Pedro Sánchez i a una Europa federal que avanci en els reptes del continent i en la cultura i la promoció de la pau".

Així mateix, ha destacat com a claus de la seva futura acció de Govern la transició ecològica, un treball digne i de qualitat, transformar l'educació i la sanitat, "protegir als qui menys tenen", o assegurar uns barris segurs.

"FIL VERMELL" DEL PSC

El també primer secretari del PSC s'ha referit a la victòria socialista en les passades eleccions catalanes del 12 de maig, la qual ha agraït a la militància, i ha afegit: "El camí que hem començat servirà per conformar un Govern per a tothom i per iniciar la tercera gran transformació de Catalunya".

Illa ha traslladat a la militància en la mateixa carta que reprèn "el fil vermell" dels expresidents Pasqual Maragall i José Montilla i dels primers governs d'esquerres de la història democràtica de Catalunya, en les seves paraules, i ha destacat --textualment-- la tradició de lluita per la justícia social, per la igualtat d'oportunitats i per l'ampliació dels drets individuals i col·lectius del socialisme català.

"Catalunya obre una nova etapa en la qual serà necessària la màxima col·laboració de totes i tots. Necessitarem també garantir la fortalesa i la mobilització de la nostra formació política. Compto amb vosaltres", ha conclòs.