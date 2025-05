Illa assegura que el Govern estarà "al costat dels treballadors" i protegirà els seus drets

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern estarà "al costat dels treballadors i treballadores" i protegirà els seus drets.

Ho ha dit en un missatge a X, recollit per Europa Press, en el qual ha afirmat que treballen per "millorar les condicions laborals, garantir salaris dignes i protegir drets com l'accés a l'habitatge".

"Amb els agents socials, hem de defensar el model de prosperitat compartida", ha afegit, el Dia del Treballador.