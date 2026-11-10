El Govern actuarà per l'incompliment dels serveis mínims a Rodalies

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern actuarà per l'incompliment dels serveis mínims en la vaga de maquinistes de Renfe de dimarts, els quals ha dit es compleixen durant aquest matí.
Ho ha explicat durant la inauguració del 14è Fòrum Femcat, que se celebra al Palau de la Música i en el qual també ha participat el president de l'entitat, Tatxo Benet, i hi han estat els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Quim Torra, entre d'altres.
"Respecto el dret a vaga i empatitzo amb la situació dels maquinistes, i més després de l'accident d'Urda (Toledo), però també hi ha el dret a la mobilitat i demano que es respecti. I si hi ha serveis mínims s'han de complir i no s'han complert", ha dit.
Illa ha afegit que si no es compleixen, "el Govern ha d'actuar i actuarà" per aconseguir que aquests serveis mínims es compleixin.
HABITATGE
Illa ha explicat que la situació actual reclama "prosperitat compartida" i que els qui generen complicitat, ha dit, són principalment els empresaris, els quals ha afegit han de ser tants com sigui possible.
Ha afegit que aquesta prosperitat compartida se centra en l'habitatge i ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts destinar gairebé 1.000 milions d'euros més a polítiques d'habitatge, dels quals 500 provenen del Govern central.
Ha explicat que el problema de l'habitatge no se solucionarà en el curt termini, però que cal invertir-hi per poder-ne fer en el futur: "Si no hi invertim, no ho solucionarem".
BENET
Benet ha destacat que Catalunya "té motius per confiar en ella mateixa", amb una economia diversificada i una base industrial sòlida, a més d'empresaris que són capaços d'exportar productes i serveis produïts a Catalunya.
No obstant això, ha dit que cal assenyalar el que no "surt del tot bé", com la dificultat de traspassar el coneixement científic a empreses i productes, o permetre que les empreses creixin en dimensió.
A més a més, ha criticat que "el tracte fiscal que Catalunya rep d'Espanya és vergonyós. No només vergonyós, és intolerable", i ha dit que Catalunya no s'ha de conformar amb el que ha considerat una injustícia.
Benet ha exemplificat aquest "maltractament" amb la situació de la xarxa de Rodalies, l'estat de l'AP-7 i el funcionament de la sanitat o l'educació.
D'altra banda, ha lamentat que "la falta d'inversió fora de Barcelona" també és culpa dels catalans, i s'ha preguntat si cal destinar 200 milions d'euros a la unió del tramvia a la ciutat, quan "la resta del país no té el més mínim mitjà de transport".