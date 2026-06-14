Illa assegura que la Fórmula 1 seguirà a Catalunya "molts anys"

Manté una reunió amb el conseller delegat de la F1, Stefano Domenicali
BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest diumenge al Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa al Circuit de Barcelona-Catalunya, on s'ha mostrat convençut que la competició seguirà a Catalunya "per molts anys".
En un comunicat del Govern, s'ha mostrat content de com s'estan fent les coses i ha fet un "balanç positiu" de la renovació de l'acord que garanteix la presència del Gran Premi a Barcelona fins al 2032.
"Dona continuïtat a una tradició molt arrelada al nostre país, com és l'esport del motor i de la indústria automobilística", ha celebrat, i ha afegit que el fet que s'hagin esgotat les entrades per a l'esdeveniment genera un impacte econòmic positiu i demostra, segons ell, que Catalunya sap organitzar aquest tipus d'esdeveniments.
En aquest sentit, ha assegurat que aquesta setmana s'ha "tornat a confirmar que hi ha pocs llocs del món que tinguin la capacitat organitzativa i la capacitat de sorprendre com té Barcelona i Catalunya", i ha explicat que el Gran Premi de Fórmula 1, així com altres esdeveniments esportius com la sortida del Tour de França des de Barcelona i la Ryder Cup són fruit d'un treball sostingut.
Respecte a la nova denominació d'aquesta prova (Gran Premi de Barcelona-Catalunya), ha assegurat que el fet que un dels esdeveniments esportius més seguits del món porti el nom de Barcelona i Catalunya "és un pas avanci important".
REUNIÓ AMB STEFANO DOMENICALI
Abans de l'inici de la carrera Illa ha mantingut una reunió amb el conseller delegat de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
Al Gran Premi han acudit altres membres del Govern com el conseller d'empresa i Treball i president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper; el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero i el conseller d'Esports, Berni Álvarez.