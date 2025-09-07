Illa assegura que "fins que Puigdemont torni i Junqueras pugui ser candidat no hi haurà normalitat"

El president assegura que hi haurà "notícies aviat" sobre la recaptació d'impostos a Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "fins que Puigdemont torni i Junqueras pugui ser candidat no hi haurà normalitat", en referència a l'aplicació de la llei d'amnistia.
Illa ha explicat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press que no va consultar amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, la seva visita a l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les: "No haig de demanar permís a ningú. És una decisió que vaig prendre jo, molt meditada i convençuda".
El president ha dit que Puigdemont i el president d'ERC, Oriol Junqueras, són dirigents polítics rellevants: "el Congrés va decidir que poden exercir amb plenitud la seva tasca i vull que ho facin".
Ha defensat que no permetrà que ningú posi la convivència en risc, perquè vol una Catalunya "de tots i plural, per tant, una Catalunya amb Carles Puigdemont".
Illa no ha revelat detalls de la seva conversa amb l'expresident, però l'ha definit com un pas endavant important i assegura que en va sortir "satisfet".
Sobre els recursos presentats contra la llei d'amnistia, Illa ha afirmat que respecta el poder judicial, però també demana que "respectin el poder legislatiu", assegurant que qui tingui la temptació que el poder judicial envaeixi l'esfera del legislatiu s'equivoca.
Aquells que tenien dubtes sobre la llei d'amnistia, ha dit Illa, "si fan una anàlisi objectiva de la situació política i social que hi ha ara a Catalunya, han de concloure que ha estat beneficiosa".
Sobre els jutges, ha matisat que hi ha hagut "casos concrets, minoritaris, de jutges que potser van més enllà del que haurien d'anar", encara que ha assegurat que té confiança plena que el poder judicial pugui corregir aquestes actuacions.
PRESSUPOSTOS
Illa també s'ha referit al projecte de pressupostos, revelant que el Govern es troba "en una fase interna de treball pressupostari", però que encara no hi ha negociacions amb cap formació.
També s'ha referit als acords de govern amb ERC i Comuns, dels quals ha dit que el Govern els està complint i que són acords exigents, però són bons i "ajuden al fet que Catalunya tiri endavant".
En aquest sentit, sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat ha dit que era conscient que és una qüestió complexa, però ha assenyalat que Catalunya, "si vol continuar tenint una economia rellevant en el conjunt d'Europa, ha d'estar connectada amb un aeroport que estigui a l'altura".
FINANÇAMENT
Pel que fa a la recaptació de tributs a Catalunya, el president ha dit que hi haurà "notícies aviat" i que el Govern hi treballa amb intensitat.
"L'única singularitat que és perjudicial per a Espanya és la d'Ayuso i Madrid", ha remarcat, alhora que ha destacat que l'economia catalana està experimentant un creixement, a parer seu, molt important.
"El problema és qui està fent una carrera de fiscalitat a la baixa", ha insistit Illa, que ha defensat polítiques públiques potents per les quals s'han de pagar impostos.
El president també s'ha referit a l'opa del BBVA al Sabadell, de la qual ha dit que "l'interès general passa per un suport explícit a les petites i mitges empreses, una autonomia, una especificitat del Banc Sabadell, una garantia que funcioni autònomament durant un temps".