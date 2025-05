Illa assegura que existeix una campanya d'assetjament del PP contra Sánchez i adverteix: "Fracassareu"

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha assegurat que el Partit Popular i totes les seves terminals, textualment, estan protagonitzant una campanya d'assetjament contra el president del Gobierno, Pedro Sánchez, i els ha advertit: "Fracassareu. Esteu ja, de fet, fracassant".

Ha afirmat que aquest assetjament, a través del mètode del "fang i la mentida" i amb l'objectiu de destruir a l'adversari és, en les seves paraules, un moviment a la desesperada i un exemple de mala política com mai havia pensat que veuria, en la seva intervenció a la Festa de la Rosa del Vallès Oriental i Moianès, aquest dissabte a Montmeló (Barcelona).

"Perquè no t'ho tradueixin malament, t'ho diré directament en castellà, perquè m'entenguis", s'ha dirigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que li ha dit que aquesta campanya fracassarà perquè, al seu judici, els ciutadans volen solucions i propostes, no bregues i desqualificacions.

A més, ha destacat que darrere de Sánchez hi ha tot el Partit Socialista i un conjunt molt ampli de ciutadans espanyols i catalans "orgullosos" de que hagi pujat les pensions, hagi implementat l'ingrés mínim vital i que hagi revaloritzat el salari mínim interprofessional, entre altres coses.

"Hi ha Pedro Sánchez per a estona. I hi ha Alberto Núñez Feijóo fins als Sanfermines", data en la qual el PP ha organitzat un congrés que, segons Illa, és l'horitzó polític de Feijóo i l'ha instat a fer, textualment, alguna proposta que valgui la pena per a Espanya i per a Catalunya.

UN MOMENT DE CANVI

Illa ha assegurat que el món està en un moment de canvi i que mai més tornarà a ser com es va organitzar després de la Segona Guerra Mundial, amb dues amenaces importants, una guerra aranzelària "injustificada i innecessària" i l'amenaça bèl·lica a Ucraïna.

Davant d'aquesta situació, Illa ha apuntat a quatre línies de resposta: reforçar el projecte europeu, una prosperitat compartida social i territorialment, un bon Govern que escolti, diagnostiqui i executi, i una política entesa "com una vocació de servei públic".

Així mateix, ha assegurat que hi ha un problema gravíssim d'habitatge que és el que més afecta a la desigualtat a Catalunya, per la qual cosa ha instat a intervenir amb polítiques públiques: "Anem per 28.000. Arribarem als 50.000 habitatges protegits abans de 2030".